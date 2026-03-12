Jose Lores

Recepción al Olympique de Lyon en A Sede antes de la ida de los octavos de Europa League

El Celta recibió al Olympique de Lyon en la antesala del partido de ida de los octavos de final de la Europa League, en un acto marcado por el ambiente institucional y la cordialidad entre ambos clubes. La visita sirvió como previa a un duelo de gran exigencia continental, con representantes de ambas entidades compartiendo saludos y mensajes de respeto antes de que el balón eche a rodar en una eliminatoria clave para las aspiraciones europeas del equipo celeste.