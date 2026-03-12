Jose Lores

La afición del Olympique de Lyon recorre las calles de Vigo camino a Balaídos

La comitiva de aficionados del Olympique de Lyon pone rumbo a Balaídos rodeada de una fuerte escolta policial. El partido de esta noche en Balaídos contra el Celta de Vigo, correspondiente a los octavos de final de la Europa League, ha sido catalogado de alto riesgo y después de los incidentes de anoche se extremarán todavía más las vigilancias. El grupo de hinchas franceses partieron sobre las 18.30 horas desde la Porta do Sol y se desplazarán al estadio a pie. Para facilitar su recorrido, se procederá a cortar el tráfico del Paseo de Alfonso, Pi y Margall, López Mora, Praza América, Avenida de Castrelos y Alcalde Portanet. Fuentes del operativo explican que en este grupo no se encuentra la totalidad de aficionados del Lyon, ya que algunos se dirigieron al estadio por sus propios medios.