Jose Lores

La afición del Olympique de Lyon recorre las calles de Vigo camino a Balaídos

La comitiva de aficionados del Olympique de Lyon pone rumbo a Balaídos rodeada de una fuerte escolta policial. El partido de esta noche en Balaídos contra el Celta de Vigo, correspondiente a los octavos de final de la Europa League, ha sido catalogado de alto riesgo y después de los incidentes de anoche se extremarán todavía más las vigilancias. El grupo de hinchas franceses partieron sobre las 18.30 horas desde la Porta do Sol y se desplazarán al estadio a pie. Para facilitar su recorrido, se procederá a cortar el tráfico del Paseo de Alfonso, Pi y Margall, López Mora, Praza América, Avenida de Castrelos y Alcalde Portanet. Fuentes del operativo explican que en este grupo no se encuentra la totalidad de aficionados del Lyon, ya que algunos se dirigieron al estadio por sus propios medios. Más información