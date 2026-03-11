RCCV

Claudio Giráldez valoró al Olympique de Lyon como «uno de los grandes favoritos, por no decir el que más» para ganar la competición

El entrenador del Celta aseveró que el Olympique de Lyon, a pesar de llegar en su peor estado de forma de la temporada, es el «favorito» no solo de la eliminatoria, sino para alzar la Europa League. «Solo hay que ver la clasificación y la capacidad que tiene de ganar partidos, fueron los primeros clasificados (de la fase de liga) y solo han perdido un partido, contra el Betis, y el resto los ha ganado, son una locura de datos», explicó. Más información