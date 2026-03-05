RCCV

Claudio Giráldez destaca la necesidad de jugar un partido perfecto para competir contra el Real Madrid

Claudio Giráldez apeló a la máxima exigencia para que el Celta de Vigo compita mañana, viernes, a las 21.00 horas, ante el Real Madrid en Balaídos. El técnico celeste pidió mantener el nivel mostrado en las últimas semanas, en un momento en el que su equipo encadena cuatro triunfos consecutivos y se mide a un rival que llegará con muchas bajas y con dos derrotas seguidas en LaLiga.