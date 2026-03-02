Atlas News

El Celta de Vigo remonta y vence 2-1 al Girona en Montilivi

El Celta de Vigo se impuso por 2-1 al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi anoche, en un partido de LaLiga EA Sports correspondiente a la jornada del 1 de marzo de 2026, con goles de Vladyslav Vanat (35') para los locales, y Ferran Jutglà (58') y un autogol de Vitor Reis (70') para los vigueses. Míchel, entrenador del Girona, reconoció el buen juego de su rival y su propio descontento en la primera parte por situaciones de dos contra uno en banda izquierda que permitieron al Celta llegar a línea de fondo. "En los dos goles no hemos defendido bien y es algo que nos penaliza porque hoy hemos hecho muchísimas cosas bien para ganar y dos detalles nos han llevado a una derrota", declaró, destacando que pudieron marcar hasta cuatro goles pese al dominio en todas las fases. Por su parte, Claudio Giráldez, técnico celeste, valoró los 43 puntos alcanzados y la consolidación en sexta posición, a tres del quinto puesto. "Ahora hay que ganarle al Madrid el viernes en Balaídos con nuestra gente; nos queda certificar la permanencia, que está cerquita, y soñar con Europa este año y el que viene, pero con los pies en la tierra y sabiendo que quedan deberes", afirmó, enfatizando el mucho camino recorrido en las dos competiciones. Más información