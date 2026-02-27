El Celta se enfrentará al Olympique Lyon en los octavos de Europa League / RCCV

El Celta se enfrentará al Olympique Lyon en los octavos de Europa League

El cuadro vigués tiene claro la parte del cuadro a la que va, pero hoy sabrá si su rival en los octavos de final será el Olympique de Lyon o el Aston Villa. Los dos primeros clasificados de la fase liga son sus potenciales rivales en esa eliminatoria. La ida se jugará en Balaídos el 12 de marzo y la vuelta una semana después en Lyon o Birmingham. La parte buena de ese cruce es que en caso de que el Celta supere esa ronda le «robaría» a su rival la ventaja de jugar los partidos de vuelta en casa, algo que sucedería en unos hipotéticos cuartos de final y semifinales.