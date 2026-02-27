UEFA

El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de final de la Europa League

El Celta de Vigo ya conoce todo el camino para su nueva epopeya europea. El equipo de Claudio Giráldez se medirá en los octavos de final al histórico Olympique de Lyon de Paulo Fonseca y Endrick. El encuentro de ida será en Balaídos y se disputará el próximo jueves 12 de marzo a las 21 horas; la vuelta, en el Groupama Stadium, con capacidad para 59.000 espectadores, una semana después, el 19 —en el festivo del Día del Padre— a las 18:45 horas. Entre medias, los vigueses recibirán al Real Madrid en Balaídos (domingo 8 de marzo) y visitarán al Betis en la Cartuja (15 de marzo). Serán los trece días más exigentes de la temporada hasta ese momento. Más información