A. Otero

Los aficionados del PAOK se dejan sentir en el Casco Vello

Aunque el partido se disputa esta noche, a las 21.00 horas, un grupo de aficionados griegos empezó a animar la previa con cánticos en el centro de Vigo. Según las previsiones del dispositivo de seguridad, la incidencia más relevante se registrará en la zona de Beiramar. En torno a 600 aficionados griegos se encuentran desplazados a Vigo para animar a su equipo. La previsión es que se concentrarán a las 19.15 horas delante del Hotel Bahía y, desde ese punto, serán escoltados a pie hasta el estadio. Este operativo implicará cortes de circulación en la Avenida de Beiramar y en las calles por las que discurra el recorrido del grupo de hinchas del PAOK. Más información