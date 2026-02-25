Pablo Hernández Gamarra

El PAOK ya pisa el césped de Balaídos

El entrenador del equipo de Salónica, el rumano Razvan Lucescu ha tenido que confeccionar una lista de circunstancias teniendo en cuenta que no podrá contar con Pavlenka, Konstantelias, Despodov, Pelkas, Ivanesuc, Meoté, Lovren y Tyson, por lesión, mientras que Zivkovic ha de cumplir un partido de sanción por tarjetas amarillas. La buena nueva para el conjunto de Salónica es el regreso de su máximo goleador, Giakoumakis, aunque su relevo el pasado jueves ante el Celta, Jeremejeff, fue el autor del gol que supuso el 1-2.