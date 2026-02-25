Todo listo para vuelta en Balaídos contra el PAOK: rueda de prensa con Claudio Giráldez y Hugo Álvarez / RCCV

Claudio Giráldez y Hugo Álvarez comparecen en rueda de prensa para analizar del partido de vuelta contra el PAOK, una cita clave en la que el equipo busca llegar a los octavos de final de la Europa League. «Tenemos que sacar rédito a nuestra ventaja yendo a por más, no gestionándola», afirmó el técnico celeste, seguro de que su equipo tiene que salir a ganar porque «la ventaja que tenemos es un gol y se puede remontar». Aunque los griegos han aterrizado en Vigo con muchas bajas, el preparador louriñés alerta del peligro que supone enfrentarse a un rival que va a salir «con poco que perder».