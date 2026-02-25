Marta G. Brea

El Celta prepara su cita contra el PAOK

El equipo de Claudio Giráldez prepara la cita de mañana contra el PAOK, ante el que se juega su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa. En la sesión Carl Starfelt, Hugo Sotelo y Álvaro Núñez trabajaron con el resto de compañeros y se espera que al menos los dos primeros entren en la lista de convocados para el compromiso con los helenos. Tampoco se descarta el estreno del lateral vasco, que no ha podido debutar con el equipo porque llegó a Vigo en el pasado mercado de invierno con una pubalgia que ya le impidió disputar los últimos compromisos con el Elche, su anterior equipo. De confirmarse estas tres altas, la única baja que se espera para la cita europea es la de Pablo Durán, al que le esperan dos semanas de baja tras el esguince de rodilla que sufrió ante el Mallorca. Más información