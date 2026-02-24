RCCV

Joseph Aidoo: «Estoy muy feliz, este año mejor»

El celtismo celebra el ‘regreso’ de Joseph Aidoo, apodado ‘Pepiño’, después de la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en octubre de 2023. El ghanés ha necesitado más de dos años para recuperar la exuberancia física que le convirtió en uno de los baluartes de la defensa del Celta; y el domingo ante el Mallorca superó con un notable el marcaje al segundo máximo goleador de la Liga, Vedat Muriqi. Era el cuarto partido del campeonato que disputaba Aidoo este curso, en el que finaliza contrato en Vigo, a donde llegó en 2019 procedente del Genk belga a cambio de 8 millones de euros. Más información