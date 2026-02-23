Atlas News

El técnico del Celta lamenta la falta de remate pese al dominio

Claudio Giráldez y Jagoba Arrasate coincidieron al señalar la falta de agresividad en ataque como la clave del Celta de Vigo–Mallorca disputado ayer en Balaídos. El preparador celeste habló de «monólogo» de su equipo con balón, mientras que el técnico bermellón admitió que su conjunto «amenazó poco» en campo contrario. Giráldez subrayó que el partido fue «un monólogo, el Celta atacando, el Mallorca defendiendo», recordando que su equipo llegó a finalizar «unas 20 veces» por solo «una» del rival, pero lamentó que el gol llegase tan tarde. «Lo hemos madurado, hemos generado ocasiones para hacer gol antes», explicó, antes de incidir en que les faltó «un poquito de maldad» para tirar más a portería cuando lograban ventajas en el juego interior. El técnico céltico se mostró satisfecho con el rendimiento defensivo y el control del área propia, destacando que el Mallorca apenas pudo explo tar su recurso habitual del centro lateral. «Hemos defendido muy lejos de la portería, que es lo que queríamos, y hemos evitado prácticamente, salvo uno o dos centros, que un equipo que usa el centro permanente nos centrase», analizó, remarcando que el equipo tuvo «paciencia» para abrir la defensa rival.