Hugo Álvarez: «Muy contentos de conseguir la victoria»

Una victoria tan trabajada como merecida, sin sufrir siquiera un pequeño susto, que pone fin a una racha de cuatro jornadas consecutivas sin relación con la victoria en la competición doméstica después de varios partidos con buenas sensaciones sobre el campo, pero en los que los celestes no fueron capaces de trasladar al marcador la superioridad mostrada sobre el terreno de juego, anoche manifiesta: 20 tiros a puerta de los celestes, 7 entre palos por solo uno (una cabezazo desviado en el primer tiempo de los bermellones). Tres puntos, en definitiva, cargados de buenas noticias por la fortaleza defensiva y la seriedad con que manejó el partido el equipo de Giráldez con buenas prestaciones de jugadores menos habituales, como Aidoo, Jutglà o Hugo Álvarez, Vecino y el enésimo doblete de Iago Aspas.