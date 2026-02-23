RCCV

Aspas: «Es una victoria para mirar hacia arriba»

Aspas destacó el valor de un triunfo que rompe cuatro jornadas consecutivas sin ganar de los célticos en la Liga y que les eleva, después de varios intentos, hasta la sexta posición en la tabla clasificatoria, con 37 puntos. «Era un partido muy importante, ya lo dijo el míster. Llevábamos varias jornadas sin ganar y necesitábamos este triunfo. Es una victoria balsámica, es la victoria que nos hace mirar hacia arriba y olvidarnos del descenso», apuntó Aspas antes de recordar que el jueves tienen que cerrar el pase a los octavos de final de la Liga Europa ante el PAOK, que visita Balaídos: «Tenemos un partido muy bonito el jueves y a pensar en él», prosiguió la leyenda céltica, que firmó otra actuación estelar al transformar un penalti y cerrar la victoria con el segundo tanto en el tiempo de descuento. Más información