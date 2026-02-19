Marta G. Brea

El celtismo pasea por Salónica antes del encuentro contra el PAOK

La afición del Celta ya tiñe de celeste las calles de Salónica, convertida en punto de encuentro para cientos de seguidores desplazados que sueñan con una noche grande europea. Con desbordada ilusión y la confianza que proporcionan las buenas sensaciones que transmite el equipo, el Celta se propone a conquistar el Estadio Toumba, el inexpugnable bastión del PAOK Salónica, inasequible para todo rival desde hace más de un año. El choque supone todo un desafío para el grupo de Claudio Giráldez, que confía en la proeza o al menos lograr un buen resultado frente a un rival en plena forma, que ha mejorado de forma muy notable con respecto al partido de la fase de grupos disputado en octubre en Balaídos y en que esta ocasión contará con el empuje de una de las aficiones más calientes e intensas de Europa. Más información