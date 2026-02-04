RCCV

Álvaro Núñez en Balaídos

La guinda del mercado, incorporada por sorpresa sobre la bocina, ha sido Álvaro Núñez, un lateral de corte ofensivo que el Celta tenía como objetivo para la próxima temporada en previsión de las salidas de Mingueza y Ristic. Formado en la prolífica cantera de Lezama, Núñez se había convertido en una de las sensaciones de la buena temporada del Elche en su regreso a Primera División. Es un carrilero versátil, de amplio espectro y buen centro que se desempeña son soltura por ambas bandas como lateral o carrilero e incluso puede jugar de pivote. Un carrilero afilado y polivalente y una apuesta de futuro con un perfil muy del gusto de Giráldez. Más información