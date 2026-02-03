RCCV

Matías Vecino: «Me llamó mucho la atención el nivel que está mostrando el equipo»

El internacional uruguayo Matías Vecino, nuevo futbolista del Celta, no escondió este martes su satisfacción por dar el salto al fútbol español después de una larga etapa en Italia, donde defendió las camisetas de Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter y Lazio. «Es un momento muy lindo del club, eh compitiendo en la liga, compitiendo en Europa. Eh creo que eso es e llamativo para cualquier jugador», manifestó. El centrocampista, que llega al equipo dirigido por Claudio Giráldez para suplir las bajas de Damián Rodríguez (Racing Santander) y Fran Beltrán (Girona), espera aportar su «experiencia» a un equipo en el que ha visto «mucha calidad».