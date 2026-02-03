RCCV

El Celta cierra la incorporación del uruguayo Matías Vecino por temporada y media

Vecino es un futbolista con una extensa hoja de servicios, que suma 69 internacionalidades con la selección de Uruguay y 312 partidos en la Serie A, donde ha defendido los colores de la Fiorentina, el Inter de Milán, el Cagliari, el Empoli y, en las últimos cuatro temporadas, de la Lazio, club del que se desvinculó el pasado domingo para firmar libre por el Celta. Vecino aterrizó a media tarde en Peinador y desde allí se desplazó hasta la Calle del Príncipe para pasar reconocimiento médico en la clínica de A Sede y estampar su firma en el contrato que lo vinculará al Celta hasta junio de 2027. Más información