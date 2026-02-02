FDV

Este es el infierno griego que le espera al Celta

El Real Club Celta volverá a visitar uno de los estadios más calientes del viejo continente. Superada la prueba de fuego del «Pequeño Maracaná» de Belgrado ante el Estrella Roja, el conjunto vigués afronta ahora una salida más peligrosa de lo que pudiera parecer. El PAOK griego suma una única derrota en los últimos doce meses en sus partidos como local, convirtiendo al Toumba en uno de los campos más difíciles de toda Europa. Una racha que los de Giráldez tratarán de romper el próximo jueves 19 de febrero en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Más información