Bordalás: «Si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer»

El Celta de Vigo saltó al césped con el paso cambiado ante un Getafe que pudo hacer mucho más ante una afición cada vez con menos paciencia. A pesar de que los celestes reaccionaron en la segunda mitad, ambos equipos completaron un partido irregular en el Coliseum que acabó sin goles (0-0). En la rueda de prensa tras el duelo, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, reconoció que su equipo estuvo desaparecido en los primeros compases del encuentro. «Hemos jugado 45 minutos y no merecemos más que un punto, la primera parte no hemos salido a jugar», explicó. Por su parte, el técnico del Getafe, José Bordalás, tuvo que salir al paso de las preguntas sobre los pitos y el enfado del público ante una situación cada vez más complicada para los suyos. «Llevo nueve años dejándome la vida aquí, si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer, en ese aspecto yo estoy muy tranquilo», admitió. Más información