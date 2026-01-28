Marta G. Brea

El Celta viaja hacia Belgrado

«Aquí estamos de novo», constata Sergio Álvarez. El directivo, mejor portero según la propia UEFA de aquella Europa League mágica con Berizzo, participa de la expedición del Celta de Vigo que parte de Peinador a las 10.00 horas camino de Belgrado, encabezada por la presidenta, Marián Mouriño, y que incluye a su padre y predecesor, Carlos. La plantilla se pone en marcha para enfrentarse mañana al Estrella Roja en el último partido de la fase liguera de la competición. Fer López viaja también con el equipo, integrado como si nunca se hubiese ido. A primera hora aún sigue pendiente la dirección deportiva de si podrá ser inscrito en el partido de mañana.