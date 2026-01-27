Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesReserva parking VigoBoda cruceristas CunqueiroExcursiones sin profesRegreso Fer López
instagramlinkedin
Fer López, cedido al Celta hasta junio

Fer López, cedido al Celta hasta junio

RCCV

Fer López, cedido al Celta hasta junio

RCCV

RRSS WhatsAppCopiar URL

El hijo pródigo vuelve a casa. Lo hará por seis meses después de que se haya hecho oficial su cesión al club que proyectó su carrera. Fer López regresa al Celta donde jugará como cedido hasta el próximo mes de junio. La entidad celeste ha anunciado el acuerdo con un vídeo en sus redes sociales, jugando con la serie animada que suele protagonizar Bryan 'Phineas' Zaragoza, al que, en esta ocasión se une Fer (en vez de Ferb, personaje habitual de la producción). Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents