Fer López, cedido al Celta hasta junio

El hijo pródigo vuelve a casa. Lo hará por seis meses después de que se haya hecho oficial su cesión al club que proyectó su carrera. Fer López regresa al Celta donde jugará como cedido hasta el próximo mes de junio. La entidad celeste ha anunciado el acuerdo con un vídeo en sus redes sociales, jugando con la serie animada que suele protagonizar Bryan 'Phineas' Zaragoza, al que, en esta ocasión se une Fer (en vez de Ferb, personaje habitual de la producción). Más información