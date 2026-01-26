Atlas News

Claudio Giráldez: «En la segunda parte nos hemos equivocado»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giraldez, ha asumido con tranquilidad la derrota frente a la Real Sociedad en San Sebastián, aunque ha lamentado una mala segunda parte del equipo. "En la segunda parte nos hemos equivocado, más allá de acertar o no. Para mí hemos ahorrado esfuerzos de replegar, de correr hacia atrás en transición, supongo que por el esfuerzo del jueves, por entender que estás con uno más y no es tan necesario ubicarte y ordenarte como siempre y les hemos dejado hacer, también por culpa mía de intentar meter mucha gente ofensiva que hace que te desprotejas un poco. También por el estado del campo, el día ha sido muy complicado para jugar, para mantenerte, con lo que implica eso a nivel físico", ha analizado en la rueda de prensa.