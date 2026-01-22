Secciones

Bengalas, cánticos y fuegos artificiales: la conjura del celtismo en la previa ante el Lille

Decenas de aficionados se concentraron este jueves en la confluencia de Florida con Eugenio Kraft, antes del encuentro que se disputa a las 21 horas entre el Celta y el Lille. Una suerte de rito en el que se gritaron tradicionales consignas, adornadas con bombas de palenque y bengalas para iluminar el camino del equipo hacia la clasificación en la Europa League. Hubo algunos cortes de tráfico por esta iniciativa.

