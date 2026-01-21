RCCV

Marcos Alonso no da pistas sobre su futuro: «Tomaré la decisión más adelante»

El defensa Marcos Alonso, que termina contrato con el Celta el próximo 30 de junio, eludió este miércoles pronunciarse sobre su futuro en el conjunto celeste, aunque dejó claro que "no" ha recibido ofertas de otros clubes. "Estoy muy contento aquí, tanto con el club como con los compañeros. Físicamente me encuentro muy bien, pero es una decisión que tomaré más adelante. Ahora estoy centrado en el Lille, Real Sociedad y en los próximos partidos", manifestó. En la rueda de prensa previa al duelo contra el Lille, correspondiente a la penúltima jornada de la fase inicial de la Liga Europa, el veterano futbolista señaló que ahora mismo "solo" contempla "acabar bien el año" con el Celta. Más información