Claudio Giráldez: «El Lille es el rival que más nos ha superado»
Claudio Giráldez prevé mañana un partido distinto al disputado ante hace un par de pretemporadas contra el Lille, el rival que ha superado con mayor holgura al Celta desde que el louriñés relevó a Rafa Benítez en la dirección del equipo. «Esperemos que no sea ese mismo partido, la verdad. Es el equipo que más nos ha superado, también es cierto que fue un partido de pretemporada, que siempre son engañosos, y ellos tenían la previa de la Champions una semana después», ha apuntado el porriñés en la rueda de prensa previa al choque.