Giráldez: "Creo que es imposible arrancar mejor"
El Celta ha arrancado 2026 subido a la apisonadora y cierra los partidos pasando por encima de los rivales. Su última víctima, el Rayo Vallecano, se vio sobrepasado en Balaídos por el equipo celeste en un partido para enmarcar (3-0). En la rueda de prensa tras el choque, el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, explicó que el marcador adverso jugó en contra de los suyos a pesar de completar una gran primera parte. "Hemos estado cerca del gol con dos, tres acciones, y luego ha habido uno o dos mazazos difíciles de recibir y de aceptar", explicó. Por su parte, el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, compareció pletórico tras la victoria y animó al club y a los aficionados a seguir así. "Es imposible arrancar mejor, con estos tres partidos seguidos en Liga ganando, tercero consecutivo también en casa. Un gol encajado en los seis últimos partidos de Liga. El equipo madurando y viviendo momentos de los partidos con buen juego", reconoció. Más información
