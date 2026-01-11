Pedro Fernández

Andrei Radu agradece el cariño de la afición celeste

Andrei Radu habla con la naturalidad de quien ya se siente parte del celtismo. Recién aterrizado en Vigo, el guardameta rumano no tarda en repetir una idea que atraviesa toda la conversación: «el Celta es mi casa». En esta entrevista repasa las sensaciones que le empujaron a elegir Balaídos, el impacto que le causó la afición y las diferencias entre el fútbol español y el italiano, al tiempo que reivindica la regularidad como virtud imprescindible bajo palos. Sin ponerse metas numéricas, el portero celeste deja un mensaje de ambición serena, con Europa en el horizonte, y analiza desde dentro el buen momento defensivo del equipo, su relación con los penaltis y lo que espera de los próximos desafíos. Más información