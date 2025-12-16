RCCV

Giráldez: «Queremos estar en octavos y para eso tenemos que estar muy bien»

Claudio Giráldez no se fía un pelo del Albacete, al que el Celta se enfrenta mañana en el Carlos Belmonte en busca del pase a los octavos de final de la Copa del Rey. El técnico pronostica frente a los manchegos una eliminatoria tan complicada como la que su equipo superó la pasada temporada contra el Racing de Santander en esta misma ronda de competición. “Sabemos la poca diferencia, si la hay, entre un equipo como el nuestro y cualquier equipo de Segunda y encima jugamos fuera de casa”, ha advertido en la rueda de prensa previa al choque el preparador celeste, que ha pedido máxima tensión a sus jugadores. “Tenemos muchos antecedentes de las dificultades que puede haber cuando te toca un rival de Segunda. Tenemos que estar concentrados y atentos todo el partido y precisos para ganar. Queremos estar en octavos de final y para eso tenemos que estar muy bien”, ha alertado. Y ha precisado: “Va a ser un partido supercompetido hasta el minuto final y así tenemos que verlo. Los partidos se empiezan a jugar en el minuto uno y se acaban cuando pita el árbitro. Con esa mentalidad tenemos que ir, sin ahorrarnos ningún esfuerzo”. Más información