RCCV

Williot Swedberg: «Ojala fuese así contra todos los equipos»

Williot volvió para vengarse. La última jugada del partido, esa en la que encara a Courtois para regatearlo como si fuera un cono, fue como un salto en el tiempo. La acción traslada de forma inevitable a otra noche en el Bernabéu de hace unos meses cuando el sueco encaró a Lunin en parecidas circunstancias y fue derribado de forma descarada. Un penalti que se fue al limbo y que fue el pistoletazo de salida para el terrible arbitraje que sufrió el Celta ante el Real Madrid y que le apeó de la Copa del Rey. Aquella herida aún duele y lo hará durante mucho tiempo. Más información