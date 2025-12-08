Claudio Giráldez: «Son tres puntos como cualquier otros»
Claudio señaló que «es bonito para todos» el poder ganar en el Santiago Bernabéu, 19 partidos después, aunque apuntó que, para él, los tres puntos que valen «como cualquier otros» en la temporada. «Tiene mucho más significado lo de Getafe la temporada pasada porque conseguimos clasificarnos para Europa. Ganar en el Bernabéu es bonito para todos, pero son tres puntos y valen como cualquier otros. Me quedo con la imagen del equipo, la sobriedad y el buen juego en algunos momentos», dijo en rueda de prensa. «Defendimos bien y tuvimos la suerte que se necesita para ganar en el Bernabéu, porque tuvieron ocasiones para empatar o ganar», añadió. Más información
