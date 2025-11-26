El Celta ya vuela dirección a Varna para enfrentarse al Ludogorets en Razgrad

Alba Villar

El Celta prepara las maletas para viajar a Bulgaria, donde mañana le espera el Ludogorets, a las 18:45 horas, en la quinta jornada de la liguilla de la Eropa League. El equipo celeste tendrá que hacer un viaje en avión de entorno a 5 horas hasta Varna, y desde allí, un viaje en autobús hasta Razgrad. En Peinador los jugadores recibieron el calor de algunos aficionados que se desplazaron hasta el aeropuerto para darles apoyo.

