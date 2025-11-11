RFEF

El Celta viajará a Sant Andreu en la segunda ronda de Copa del Rey

Los equipos gallegos ya conocen desde este martes sus rivales en la segunda ronda de la Copa del Rey. Avanzaron tras el estreno copero el Celta, el Dépor, el Pontevedra, el Ourense CF y el Racing de Ferrol, quedando atrás la UD Ourense y el Negreira. El sorteo, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, repitió el criterio geográfico (norte y sur de España) emparejando, así, a los conjuntos autóctonos con tres catalanes, un vasco y un aragonés, que disputarán sus compromisos entre los días 2,3 y 4 de diciembre. Esta eliminatoria dará acceso a los dieciseisavos de final, en los ya sí estarán presentes los representantes de la Supercopa de España, el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Más información