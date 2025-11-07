Iván Villar: «Todo el equipo ayudo para conseguir esa porteria a cero»
Apostó Giráldez por Iván Villar para suplir la baja de Radu, el portero cangués tuvo un partido placido e hizo hincapie en el triunfo colectivo cosechado en Zagred. El Dinamo no se aproximó al portal de Iván Villar hasta transcurrió casi el primer cuarto de hora con un tiro raso de Goda que el aldanense atrapó fácilmente. Replicó enseguida Bryan Zaragoza con un intencionado tiro cruzado que ser perdió por encima del larguero. No sufrió en el segundo tiempo apuros el Celta, que se defendió con rigor que gestiono con inteligencia, sin desordenarse la ventaja frente a un rival cada vez más resignado a su suerte apenas pudo amagar a balón parado con un tiro de falta que Iván Villar despejó con autoridad, certificando su segunda portería a cero.