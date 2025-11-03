Atlas News

Claudio Giráldez, tras la agónica victoria del Celta: "No estoy contento, a este nivel no nos llega"

El entrenador del Celta del Vigo, Claudio Giráldez, reconoció que, pese a la victoria ante el Levante, por 1-2 con un gol de Miguel Román en el 91' ante un rival que llevaba con un hombre menos durante más de una hora, el partido de su equipo no le deja contento en líneas generales y afirmó que se han encontrado con los tres puntos "a base de empuje" por lo que no está contento. "Hemos estado mejor en once para once que en superioridad. No nos ha venido bien la superioridad numérica. Hemos tenido la suerte que no estábamos teniendo, pero a este nivel no nos llega, tenemos que jugar a un nivel mayor. Se construye mejor desde la victoria, pero el partido no me deja contento en líneas generales, sobre todo desde la expulsión", dijo en rueda de prensa.