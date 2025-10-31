RCCV

Pablo Meixús debutó en Copa del Rey con el primer equipo: «Siento mucho orgullo por haber participado»

Pablo Meixús fue uno de los cuatro futbolistas del Fortuna a quienes Claudio Giráldez hizo debutar ayer con el primer equipo en esta primera ronda de la Copa del Rey. Tras el partido, el central pontevedrés expresó su alegría y orgullo por su estreno. «Siento mucho orgullo por estar aquí con ellos y haber podido participar en el partido. Ya antes de esto, estar en la convocatoria era algo muy bonito para todos nosotros. Estoy muy agradecido» declaró tras el choque el canterano a Celta Media.