RCCV

Claudio Giráldez: «Esta victoria nos va a relajar mucho a todos»

Claudio Giráldez dio anoche un gran valor a este primer triunfo del curso que otorga al Celta mucha tranquilidad en un momento importante de la temporada. «Me alegro mucho por el equipo. Creo que esta victoria nos va a relajar mucho a todos, a los de dentro, a los de fuera, a los jugadores jóvenes en especial», declaró el entrenador celeste un tanto aliviado un triunfo que, admitió, su equipo no mereció.