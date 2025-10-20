Claudio Giráldez: «No hemos conseguido la victoria que todos merecíamos»
El entrenador del Celta intentó minimizar la expulsión con relevos que generaron cierto desconcierto en la grada pero que funcionaron. «Con los cambios hemos mejorado, nos hemos corregido, nos hemos ajustado mejor. Algunas evidentemente te van a hacer, pero creo que el equipo está muy solidario, muy junto en esa defensa del bloque bajo, y sabíamos que íbamos a tener alguna en transición. Para eso venían los cambios con las piernas de Jones en esa posición de delantero que habíamos probado ya en pretemporada, y no acertamos», dijo Giráldez. Y aunque el Celta sigue siendo el único equipo de Primera que no ha ganado todavía y que su equipo batió el récord negativo del club de más partidos sin ganar en un arranque de temporada, el preparador de O Porriño tiene una lectura positiva de la situación del conjunto vigués. «Estamos fuera del descenso sin haber ganado, cosa que tiene mérito, pero no hemos ganado, cosa que no tiene mérito. Entonces, cada uno nos podemos quedar con lo que queremos. Creo que deberíamos llevar, en mi opinión, muchos más puntos de los que llevamos», añadió Giráldez, que ahora tiene que preparar la visita del Niza para el jueves.
