Jose Lores

Entrevista a Hugo Sotelo

A sus 21 años, Hugo Sotelo se ha ganado un hueco en el centro del campo del Celta con trabajo, serenidad y una madurez impropia de su edad. El canterano vigués afronta el irregular inicio liguero del equipo con autocrítica y confianza, convencido de que la primera victoria cambiará el rumbo de la temporada. En esta entrevista, Sotelo habla del momento del vestuario, de su evolución personal y de su sueño de crecer en el club de su vida, el mismo al que acudía de niño cada domingo para ver jugar a sus ídolos en Balaídos.