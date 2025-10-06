R. V.

El Celta se medirá al Puerto de Vega asturiano en la primera ronda de Copa del Rey

El Puerto de Vega asturiano se enfrentará al Celta de Vigo de Claudio Giráldez. Los siete equipos gallegos participantes esta temporada en la Copa del Rey ya conocen a sus rivales de la primera ronda tras el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas. Los enfrentamientos serán contra equipos de Asturias, País Vasco y Cantabria, a excepción del UD Ourense - Pontevedra, tras incluirse este año en la competición el criterio de proximidad geográfica, con cuatro grupos diferentes. Como en las ediciones anteriores, los equipos de mayor división se medirán a los de menor, que ejercerán además como anfitriones.