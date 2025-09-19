Pedro Fernández

Charlamos con Ferran Jutglà sobre el Celta y los retos que tiene para la temporada

Ferrán Jutglà Blanch (San Julián de Vilatorta, Barcelona, 1999) considera que ha acertado en la elección del Celta para regresar a la Liga después de acumular tres años en Bélgica, con un Brujas en el que firmó 40 goles en 148 partidos, con 32 actuaciones en competiciones continentales. A pesar de no estrenarse como goleador en el equipo vigués, Jutglà promete «muchos goles» este curso. Se siente integrado y adaptado al Celta y con una enorme confianza en sus condiciones como rematador. De hecho, a pesar de no haberse estrenado como goleador celeste, el delantero catalán no duda de que seguirá teniendo buenos registros goleadores, como en los tres años que estuvo en el Brujas, con el que incluso brilló en la Liga de Campeones.