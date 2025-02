El director de fútbol del Celta de Vigo, Marco Garcés, analizó durante el mediodía de este martes el mercado de fichajes de invierno 2025. Con la venta a última hora de Tasos Douvikas como principal asunto sobre la mesa, el mexicano reconoció que tuvieron dudas sobre la operación pero que la oferta del Como italiano fue «irrechazable». El delantero griego, que a finales de diciembre había expresado al club su deseo de salir ante la falta de protagonismo, fue traspasado al conjunto que entrena Cesc Fábregas en la Serie A a cambio de 14 millones de euros —tres más de los que le costó al Celta hace año y medio—.

Durante su comparecencia, Garcés afirmó que «nos comprometemos con los jugadores que se comprometen con nosotros» y también que «cuesta verse planeando un futuro con alguien que quiere salir», así que se mostró satisfecho con la decisión de vender a Douvikas y también con la de no traer a un recambio para el griego. «Habíamos valorado traer a alguien en específico y cuando esas opciones no salieron o nos pidieron demasiado dinero, decidimos no traer por traer». Garcés explicó que los clubes propietarios de los futbolistas que les interesaban sabían que el Celta contaba con dinero fresco tras el traspaso de Douvikas y prefirieron «no caer en desesperación». No obstante, el mexicano añadió que el Celta no cierra las puertas a retomar en verano esos posibles fichajes por los que ayer les pedían cantidades fuera de mercado.