Tasos Douvikas no estará en el Santiago Bernabéu por decisión propia. El delantero griego le pidió a Claudio Giráldez que no lo incluyese en la convocatoria al considerar que no estaba preparado para afrontar este partido después de plantearle al club su deseo de marcharse en este mercado de invierno al considerar que no disfruta de los minutos de juego suficientes.

«Él tenía unas expectativas este año, se sentía el delantero titular de todos los fines de semana, y en este mercado valora la posibilidad de poder salir. Yo no quiero que salga porque es un jugador muy importante para nosotros, sea como titular o como revulsivo, pero ahora mismo no se ve con la cabeza donde tiene que estar», explicó el entrenador del Celta en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Real Madrid.