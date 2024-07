Claudio Giráldez ofreció la primera rueda de prensa de la pretemporada como previa al partido amistoso que el Celta disputará mañana contra el Benfica en la localidad portuguesa de Águeda, en el distrito norteño de Aveiro (20 horas, TVG). El entrenador céltico ser mostró “contento” por cómo está transcurriendo una pretemporada en la que tiene que trabajar con treinta y tres futbolistas ante los problemas del club para desprenderse de los jugadores que no cuentan para la próxima temporada. Admite que Borja Iglesias es de su “agrado” y lamenta que Losada no firmase por el Celta. Para esta primera de las seis citas previstas en esta etapa de preparación, Giráldez no podrá contar todavía con Aidoo, que regresa tras una grave lesión en el tendón de Aquiles. Cree que el internacional ghanés necesitará más tiempo de preparación para volver a competir.