El Celta de Vigo consiguió este domingo una importante victoria ante un Sevilla todavía aquejado de los peores males que arrastra esta temporada (1-2). En-Nesyri caldeó el banquillo hispalense tras ser cambiado y partir de ahí la cosa tampoco mejoró. En la rueda de prensa tras el partido, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, elogió la valentía de los suyos y se mostró contento por la buena imagen global sobre el césped. Por su parte, el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores, lamentó la derrota y la situación vivida con En-Nesyri. "Me gusta que los jugadores se traten entre ellos entre igual, aquí nadie tiene más derecho que nadie a jugar más o menos minutos, lo único que no me gusta que en un partido se generen aspavientos o protestas que pueda ir en contra de la imagen del equipo o del club".