Con respecto a la delicada situación deportiva del Celta, Rafa Benítez sigue viendo el vaso medio lleno. “Sabemos que es una situación difícil, pero esto es una maratón, el equipo está bien y, si ganamos, confirmaréis que mis palabras eran acertadas”, ha comentado. “Quiero que los aficionados entiendan que estamos trabajando al cien por cien para mejorar el rendimiento de los jugadores y que no dependamos de factores externos que puedan perjudicarnos en un momento determinado”, ha añadido.

El entrenador del Celta recordado que, descontando el triunfo ante el Almería, el Celta “ha sido competitivo y ha merecido más” en 10 de los 13 partidos disputados y “en algún momento este buen juego y ese buen trabajo debe materializarse en puntos”. No asume Benítez, pese la situación, que el único destino del Celta esta temporada vuelva a ser pelear hasta el final por la salvación: “Esto es muy largo y cada temporada es distinta, no se puede comparar. Unas veces te salvas con 40 puntos y otras con 35. Lo he vivido tanto en Inglaterra como aquí. Por esto tenemos que seguir compitiendo. De los últimos 5 años, el Celta se ha salvado en 3 en la última jornada. Yo no quería esta situación, pero la tenemos”.

Benítez ha dicho que no mira la tabla, sino que apunta al siguiente partido, en este caso al Valencia. “Hasta enero tenemos muchos partidos y queremos sumar puntos. Pero no me obsesiona la clasificación porque estaría todo el día en casa deprimido. Si no ganamos, tendremos que estar preparados para el siguiente porque no podemos bajar los brazos”, ha relatado.