Defreds arenga a la afición celeste. "Hoy me he levantado optimista y creo que el domingo vamos a ganar, la ciudad se lo merece y nos vamos a quedar en Primera". El escritor e influencer se suma así a otros conocidos viguese como Miguel Lago o Pedro Feijóo que no han dudado en enviar a través de Faro de Vigo sus ánimos al conjunto celeste. "Dónde sea y cuándo sea, hala Celta", concluye.