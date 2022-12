Un tope salarial de récord y agotado

LaLiga se mantiene firme en su política de que los clubes de su órbita mantengan el fair play financiero que evite situaciones de bancarrota como antaño. Y ese empeño del organismo que dirige el fútbol profesional en controlar los gastos provoca situaciones paradójicas como la del Celta. El club vigués afronta momentos de bonanza económica que sin embargo le impiden utilizar nuevos recursos para reforzar su plantilla en enero.

El club desvelaba en su junta de accionistas del miércoles que ha alcanzado un tope salarial récord de 71 millones de euros, pero que lo agotó con la incorporación de los últimos fichajes. Ello reduce a la nada su margen de maniobra para buscar refuerzos que ayuden al equipo que ahora entrena Carlos Carvalhal a salir del pozo de la clasificación.

Como apuntaba días atrás su asesor deportivo Luís Campos, el equipo celeste no podrá incorporar jugadores en el próximo mercado de invierno salvo algún traspaso sorpresa o que Denis Suárez decida abandonar Vigo, donde no le permitirán competir hasta que finalice su contrato en junio de 2023.

El Celta tiene agotado su tope salarial récord; y eso que el club partió en verano de una cifra de 49 millones para construir su plantilla. Para reforzar su plantilla decidió disponer entonces del 15 por ciento permitido del crédito del fondo de inversión CVC.

Según explicó en la junta de accionistas su directora financiera, María José Herbón, LaLiga aceptó que el club vigués incrementase en 21 millones de euros su tope salarial (pasó de 49 a 71 millones de euros durante el verano de 2022). De esta forma, recurría a los fondos de CVC para afrontar unos fichajes que se elevaron hasta los 22,6 millones de euros: Larsen (12,4 millones), Williot (5,4), Luca de la Torre (1,4), Marchesín (1), Paciencia (0,7) y Lobelle (1). Además, de otros gastos por Mingueza, Carles Pérez, Óscar Rodríguez y Unai Núñez.

De esos 71 millones de euros de tope salarial que ha alcanzado la entidad que preside Carlos Mouriño, 52,4 millones van destinados a salarios, 0,5 millones a pagos de la Seguridad Social, 2 millones a comisiones de los agentes de futbolistas y 16 millones de euros para la amortización de fichajes.

Ese tope salarial de récord no podrá modificarse mientras no se produzcan movimientos en la plantilla celeste. Como ya ocurrió el verano pasado, el Celta intentará convencer a Denis Suárez de que acepte alguna de las ofertas que lleguen a las oficinas de A Sede a partir del próximo enero. El conflicto con el presidente ha dejado al futbolista sin opciones de estrenarse esta temporada con la camiseta celeste. Una salida del salcedense hubiese facilitado ya el pasado verano la llegada de un atacante con desborde, un perfil del que carece la plantilla actual, según apuntaba Campos en su comparecencia pública. Ese continúa siendo el perfil del futbolista deseado por el club para reforzar la plantilla, teniendo en cuanta que Denis no estará a disposición de Carvalhal. El conflicto con el presidente, sin embargo, no parece tener arreglo hasta que el 30 de junio próximo el jugador agote su contrato en Vigo y se convierta en agente libre para negociar con quien lo desee sin la intermediación del Celta.

El deseado refuerzo, por lo tanto, tendrá que esperar posiblemente más de lo que quisiera el club vigués, que ya ha diseñado el plan de inversión de esos fondo CVC para las próximas temporadas. Según desvelaba Herbón en la asamblea de accionistas, el club dispondrá de 26,5 millones de euros para la presente temporada, mientras que los 24,5 millones restantes (para completar los 86 concedidos al club) se destinarán para la temporada del centenario.

Parte de esos fondos se los llevará el proyecto de innovación Galicia Sports 360 que el Celta desarrollará dentro de la ciudad deportiva Afouteza, de Mos. Otro porcentaje servirá para reforzar el equipo con futbolistas jóvenes que puedan revalorizarse en Vigo y aumentar beneficios con sus traspasos. La plantilla celeste ya ha recibido un buen empujón con el préstamo de CVC, que ha permitido al Celta pasar de 49 a 71 millones de euros del tope salarial de su plantilla.